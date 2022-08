Shadow of the Tomb Raider: एपिक गेम्स स्टोर से फ्री में करें डाउनलोड

2018 में हुआ था गेम लॉन्च

Shadow of the Tomb Raider गेम 2018 में लॉन्च किया गया था। इस गेम में बेहतरीन ग्राफिक्स के साथ-साथ रे-ट्रेसिंग सपोर्ट भी मिलता है। यह टाइटल 2015 में रिलीज हुए राइज ऑफ द टूम रेडर (Rise of the Tomb Raider) का सक्सेसर है और लारा क्रॉफ्ट (Lara Croft) की स्टोरी को आगे बढ़ाता है।

8 सितंबर तक मिलेगा फ्री

यह गेम एपिक गेम्स स्टोर पर एक सितंबर से फ्री मिलेगा। गेमर्स इस मौके का फायदा आठ सितंबर तक ही उठा सकते हैं। गौरतलब है कि यह गेम 2,195 रुपए में लॉन्च हुआ था और इस वक्त इसकी कीमत 724.35 रुपए है। नए गेम में लारा क्रॉफ्ट माया अपॉक्लिप्स से दुनिया को बचाती है।

Lara Croft की ओरिजिन स्टोरी में Shadow of the Tomb Raider आखिरी चैप्टर है। इस ट्रिलजी में 2013 का Tomb Raider, 2015 का Rise of Tomb Raider और आखिर में 2018 का Shadow of Tomb Raider शामिल है। यह ट्रिलजी Lara Croft की स्टोरी को रीबूट करती है, लेकिन यह आखिरी चैप्टर Tomb Raider फ्रेंचाइजी का आखिरी गेम नहीं होगा।