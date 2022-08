दुनिया से जाने के बाद भी अपनी आंखों से देख सकते हैं संसार,जानें कैसे........

अंधकार मिटाने के लिए चला अभियान

नेत्रदान को लेकर फैले अंधविश्वास को कर रहे दूर

नेत्रदान करने का संकल्प दिलाने के लिए नेत्रदान पखवाड़ा शुरू

Even after leaving the world, you can see the world with your own eyes