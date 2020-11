corona test- हर दिन 25 हजार से भी कम हुई जांचें, बढ़े कोरोना मरीज

Every day less than 25 thousand tests were conducted- राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी तुलना जांच संख्या कम कर दी गई है। अगस्त में दिए एक बयान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने खुद कहा था कि हर दिन 35 से 40 हजार जांचें होने की बात कही थी, वहीं चिकित्सा मंत्री ने जांच क्षमता बढ़ाकर 50 हजार प्रतिदिन करने का दावा भी किया गया था।