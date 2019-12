हर साल कबाड़ में जाते हैं ढेरों iPhone यूनिट्स

ऐपल ने जब 2015 में iPhone 7 लॉन्च किया था, तब इसे iOS 7 के साथ बेहतर सिक्यॉरिटी फीचर्स दिए गए थे। आईफोन ने अगले कुछ अपडेट्स में अपने सिक्यॉरिटी फीचर्स को बेहतर ही किया है और iOS यूजर्स को मिलने वाले इस फीचर को 'ऐक्टिवेशन लॉक' नाम दिया गया है। इस फीचर की वजह से ऐपल के iPhones या iPads को चोरी करना आसान नहीं होता क्योंकि ओनर की ओर से Find My App ऐक्टिवेट करने के बाद डिवाइस अपने आप टर्न ऑन हो जाता है।



ऐक्टिवेशन लॉक के ऑन होने के बाद डिवाइस को ऐक्टिवेट करने के लिए ओनर की ऐपल आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है। इसके बिना आईफोन या कोई iOS डिवाइस पूरी तरह बेकार हो जाता है और उसे अनलॉक नहीं किया जा सकता। भले ही ऐपल यूजर्स के लिए यह बहुत काम का फीचर हो लेकिन इस फीचर की वजह से ही ढेरों आईफोन यूनिट्स हर महीने कबाड़ के ढेर में फेंकने पड़ते हैं। यह बात हार्डवेयर रिपेयर स्पेशलिस्ट iFixit की एक रिपोर्ट में सामने आई है।

इसलिए लॉक हो जाते हैं iphone

iFixit के मुताबिक, 'हर महीने, हजारों पूरी तरह परफेक्ट आईफोन लोगों के हाथों में इस्तेमाल करने के लिए दिए जाने के बजाय बेकार होने के चलते फेंके जाते हैं।' ऐक्टिवेशन लॉक इसकी वजह है। ढेरों लोग अपने पुराने आईफोन को फेंकने या हटाने से पहले उसका डेटा वाइप-क्लीन नहीं करते और Find My App के डीटेल्स भी नहीं हटाते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार नए यूजर को फोन के ओरिजनल ओनर की ऐपल आईडी और पासवर्ड का पता नहीं चल पाता। इसके बाद आईफोन किसी काम का नहीं रह जाता और उसे फेंक दिया जाता है, या फिर पार्ट्स अलग कर दिए जाते हैं।

हर महीने हजारों आईफोन बेकार

रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलर ऐंड रिफर्बिशर कंपनी The wireless alliance के ओनर आमेंट्स पीटर शिंडलर ने कहा, 'हमें हर महीने चार से छह हजार लॉक्ड आईफोन मिलते हैं।' उन्होंने कहा कि किसी भी तरह हम इन आईफोन्स को दोबारा इस्तेमाल किए जाने लायक नहीं बना सकते और मजबूरी में उन्हें पार्ट्स के लिए स्क्रैप करना पड़ता है। ढेरों आईफोन यूजर्स को इस बात का पता नहीं होता कि उनके डिवाइस में मौजूद Find My सर्विस आईफोन पर लगा एक परमानेंट लॉक है। ऐसे में यूजर्स को अपना डिवाइस बदलने से पहले डेटा वाइप करने और Find My ऐप रिसेट करने की सलाह दी जाती है।