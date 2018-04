जयपुर।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ भड़काऊ ट्वीट करने वाले छात्र को भले ही पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है लेकिन गहलोत ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। गहलोत ने ट्विटर के ज़रिये इस गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

एक ट्वीट करते हुए गहलोत ने लिखा है, 'भड़काऊ ट्वीट करने वाले युवक के भविष्य को देखते हुए मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। जब मुझे ये पता चला कि युवक अभी छात्र है और स्नातक कर रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि उसका भविष्य खराब हो। हो सकता है कि उसे किसी ने बहकाया है।'

For the sake of his future I don’t want any action against the young man who tweeted provocatively…..after knowing that he is a student and doing graduation, I don’t want his career to be spoilt… He may have been misguided.

एक अन्य ट्वीट में गहलोत ने लिखा, 'मेरी दुनिया के सभी युवाओं से अपील है कि सोशल मीडिया को समाज के उठान और सकारात्मकता के साथ काम में लें। उसे किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ बनाएं और व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए काम में लें। '

It is my appeal to the youngsters of this country to use social media positively, for the betterment of society, to raise the voice for needy and deprived and for the changes they want to see in the system.