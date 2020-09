राजस्थान: अब पूर्व मंत्री हार गईं कोरोना से जंग, तीन बार की विधायक ज़किया का हुआ इंतकाल

जयपुर।

टोंक से तीन बार विधायक और पूर्व मंत्री रहीं ज़किया इनाम नहीं रही, देर रात जयपुर में उनका इंतकाल हो गया है। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी। बताया गया कि उन्हें कोरोना के लक्षण मिलने के बाद कल शाम को ही आरयूएचएस में भर्ती कराया गया था जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मौत की खबर के बाद टोंक सहित प्रदेश भर के कांग्रेसियों में शोक की लहर दौड़ गई।

कांग्रेस पार्टी की ज़किया टोंक क्षेत्र से तीन बार विधायक रहीं। अपने राजनीतिक जीवन में वे चिकित्सा मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री भी रहीं।

राजनीतिक जीवन

ज़किया ने साल 1985 में पहली बार कांग्रेस उम्मीदवार के रुप में भाग्य आजमाया तथा विधायक चुनने के बाद चिकित्सा मंत्री भी बनीं। 1985, 1990, 1998, 2003, 2008 एवं 2013 में वे कांग्रेस उम्मीदवार रहीं। 1998, 2008 में विधायक बनीं। हालांकि 1993 के चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला।

ज़किया को 2013 के चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा तथा उनकी जमानत भी नहीं बच पाई। टोंक जिले में अब तक जकिया ही ऐसी महिला उम्मीदवार थी, जो तीन बार विधायक बनीं।

नेता जता रहे दुःख

My heartfelt condolences at the passing away of Congress leader and former minister Zakiya Inam ji. May the Almighty give strength to her family members to bear this loss. May her soul rest in peace.. #Rajasthan