दो दिन बाद शुरू हो जाएंगी परीक्षाएं, सरकार ने अभी हॉस्टल खोलने के नहीं दिए आदेश

जयपुर। राज्य सरकार ने 4 जुलाई को प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों (Universities and Colleges) को जुलाई के अंतिम सप्ताह से स्नातक अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर फाइनल की परीक्षाएं (Undergraduate final year, postgraduate final examinations) शुरू किए जाने के निर्देश दिए थे। राजस्थान विश्वविद्यालय (rajasthan university) की परीक्षाएं 29 जुलाई शुरू होने जा रही हैं, लेकिन अभी तक हॉस्टल खोलने के आदेश नहीं हुए हैं। विश्वविद्यालय कैंपस और संघटक कॉलेजों के हॉस्टल (University Campus and Hostels of Constituent Colleges) में रहले वाले हजारों छात्र दुविधा में हैं। दूसरे जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र एक सप्ताह से हॉस्टल में आकर पढ़ाई करने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि परीक्षा शुरू होने में दो दिन का समय बचा है।

एक साथ आने से संक्रमण का खतरा

अगर अब सरकार आनन-फानन में हॉस्टल खोलने के आदेश देती है तो परीक्षाएं शुरू होने से एनवक्त पहले सभी छात्र एक साथ हॉस्टल में रहने के लिए आएंगे, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अगर हॉस्टल एक सप्ताह पहले खोल दिए जाते तो सभी छात्रों को आने का समय भी मिलता और हॉस्टल प्रशासन भी उनके अनुसार व्यवस्थाएं कर सकता था।

विश्वविद्यालय तैयारियों को दे रहा अंतिम रूप, बस आदेश का इंतजार

राजस्थान विश्वविद्यालय हॉस्टल खोलने के लिए तैयारियों का अंतिम रूप देने का कार्य रहा है। चीफ वार्डन कार्यालय द्वारा सभी हॉस्टलों में सेनेटाइज मशीन लगाने, साफ-सफाई, पानी टंकियों की सफाई, टूट फूट को सही करवाने का कार्य करवाया जा रहा है। चीफ वार्डन के साथ सभी हॉस्टल वार्डन की बैठक भी हो चुकी है। अब हॉस्टल खोलने के लिए सरकार के आदेशों की प्रतीक्षा है।

