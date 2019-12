Fact Check : परेश रावल ने भारत और म्यांमार देश के लिए ये किया गलत ट्वीट

जयपुर। सोशल मीडिया पर किसी फोटो और वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर उसे वायरल किया जाता रहता है। वहीं किसी पुरानी फोटो और वीडियो को नया बताकर भी उसे शेयर किया जाता है। कई बार सच्चाई कोसों दूर होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग बिना सच जाने उसे वायरल करते रहते हैं। ऐसे ही बॉलीवुड अभिनेता और पूर्व भाजपा सांसद परेश रावल ने एक ट्विटर यूजर के गलत जानकारी देने वाले ट्विट को कॉपी करके पोस्ट किया तो वे घिर गए। बॉलीवुड अभिनेता और पूर्व भाजपा सांसद परेश रावल ने 21 दिसंबर को इस दावे के साथ एक ट्वीट किया कि भारत से 1769 किमी की दूरी पर म्यांमार स्थित है और चीन से केवल 2 किमी दूरी पर (Paresh Rawal did this wrong tweet for India and Myanmar country) है। इसके बाद उन्होंने रोहिंग्या मुस्लिमों की अवैध घुसपैठ के लिए धर्मनिरपेक्ष लोगों और बुद्धिजीवियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लिखा, "म्यांमार से भारत- 1769 किलोमीटर म्यांमार से चीन- 2 किमी... लेकिन, रोहिंग्या क्यों चाहते हैं भारत आना? और चीन क्यों नहीं? क्योंकि भारत से अलग, चीन में कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं, कोई बुद्धिजीवी नहीं, कोई देश विरोधी नहीं हैं, जो रोहिंग्या शरणार्थियों का समर्थन करे।" यह अंग्रेजी में है, जिसे राजस्थान पत्रिका की फैक्ट चैक टीम ने अनुवादित किया। इस पोस्ट को 18,600 बार रिट्वीट और 58,000 से अधिक बार लाइक किया गया है। वहीं करीब 61 सौ लोगों ने इसे लाइक किया है।

इसके बाद राजस्थान पत्रिका की फैक्ट चैक टीम ने इस वायरल मैसेज के पीछे का सच जाना।

जांच

एक वेबसाइट पोस्टकार्ड डॉट न्यूज के संस्थापक महेश विक्रम हेगड़े, जिन्हें 'पीएम नरेंद्र मोदी भी ट्विटर पर फॉलो करते हैंÓ, ने 17 दिसंबर को एक इन्फोग्राफ के साथ समान संदेश पोस्ट किया, जिसमें पश्चिम बंगाल को म्यांमार से भारत में प्रवेश के रूप में बताया गया है। कई अन्य यूजर्स ने ट्विटर और फेसबुक पर यह समान दावा पोस्ट किया है।

हम आपको बता दें कि जिस तरह म्यांमार और चीन की सीमा मिलती है, वैसे ही चार भारतीय राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर से भी इसकी सीमा मिलती है। वास्तव में इन तीनों राष्ट्रों की सीमाएं मिलती हैं।

गृह मंत्रालय के अनुसार, म्यांमार और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1,643 किलोमीटर है।

पे्रस सूचना कार्यालय की 3 जनवरी 2018 की एक प्रेस रिलीज में भारत और म्यांमार के बीच भूमि सीमा पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की खबर दी गई थी। उस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पहले से ही मौजूद मुक्त आवाजाही के अधिकारों को वैध पासपोर्ट और वीजा आधारित करने के साथ उनका विनियमन और अनुकूलीकरण करना था।

सच

राजस्थान पत्रिका की फैक्ट चैक टीम ने इस वायरल मैसेज के पीछे का सच जाना तो पता चला कि परेश रावल और दूसरे सोशल मीडिया यूजर्स का यह दावा कि म्यांमार से चीन के बीच की दूरी 2 किमी और म्यांमार से भारत की दूरी 1769 किमी है, तर्कहीन और गलत है। जबकि हम आप को बता दें कि म्यांमार से चीन की दूरी 1743 किमी है।