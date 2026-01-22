बाजार में प्रतिष्ठानों के बाहर कचरा पात्र नहीं रखा तो चुकाना होगा भारी जुर्माना

जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि सभी दुकानों पर दो डस्टबिन रखे जाएंगे और कचरा प्रबंधन में सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे। हर दुकान पर दो कचरा पात्र रखे जाएंगे, एक कचरा पात्र दुकान के बाहर तो एक अंदर रखा होगा। इसके अलावा, अतिक्रमण हटाने और पार्किंग व्यवस्था में सुधार के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।