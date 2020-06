परिवार आया जयपुर, पीछे से चोरी, लाखों रुपए का सामान ले गए चोर

जयपुर.कानोता से एक परिवार सुबह के समय (Family came to Jaipur, stolen from behind, thieves took away goods worth lakhs of rupees) जयपुर आया, इसके पीछे से चोर मकान में हाथ साफ कर गए।