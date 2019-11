बेटी की शादी के दिन पिता ने लगा ली फांसी, सुसाइड़ नोट में लिखा बेटी के लिए मार्मिक संदेश...पढ़कर बेहोश हो गई बेटी

Father hangs on his daughter's wedding day, a touching message for daughter written in a suicide note ... daughter fainted after reading...जब घर पर बेटी की शादी में बारात के स्वागत की तैयारी चल रही थी तभी घर में उस समय कोहराम मच गया। ऐसे में परिवार में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। पिता ने ये कदम क्यों उठाया बेटी सोच सोच कर रोती रही।