हार के डर से निगमों को दो भागों में बांटा : मेघवाल

central केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री ( State Minister for Heavy Industries ) अर्जुनराम मेघवाल ( Arjunram Meghwal ) ने कहा है कि हार के डर से ( Fearing Defeat ) कांग्रेस ( Congress ) ने निगमों को दो भागों में बांटा ( Corporations Split into Two Parts ) है। ( Jaipur News )