बेटियां होने के तानों से तंग आकर महिला ने तीन पुत्रियों के साथ कुएं में कूदकर दी जान

गांव खानसूरजापुर में एक महिला ने ससुरालपक्ष (In-laws) के बेटियां होने के तानों (Taunts of having daughters) से तंग आकर मंगलवार को तीन पुत्रियों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या (Suicide by jumping into a well) कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं से महिला व तीनों बच्चों के शवों को बाहर निकलवाया।