प्रेक्षाध्यान शिविर से हुई स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आनंद की अनुभूति

राजस्थान पत्रिका जनमंगल चैरिटेबल ट्रस्ट,रोटरी क्लब जयपुर सेंट्रल की ओर से 3 दिवसीय योग प्रेक्षाध्यान शिविर का समापन

Feeling of health, mental peace and joy from Prekshadhyan camp