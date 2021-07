होगा एफएचटीआर टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल का गठन

जयपुर, 28 जुलाई।

राजस्थान को पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटेलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (Federation of Hospitality and Tourism of Rajasthan) राज्य के पर्यटन विभाग के साथ मिलकर राजस्थान में टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल का गठन करेगा। काउंसिल में सरकार, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे। यह आगंतुकों और पर्यटकों के सामने राजस्थान को प्रस्तुत करने और बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार करेगा। इसके माध्यम से पर्यटन व्यापार से संबंधित समस्याओं और मुद्दों को सरकार या अन्य एजेंसियों में उपयुक्त अधिकारियों के सामने पेश किया जाएगा और ऐसी शिकायतों का निवारण करने में मदद मिल सकेगी। यह जानकारी एफएचटीआर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अपूर्व कुमार ने दी। एफएचटीआर की एनुअल जनरल मीटिंग में उन्होंने कहा कि फेडरेशन हब और स्पोक मॉडल के माध्यम से ऑफलाइन प्रमोशंस, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आदि उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा। एफएचटीआर ब्रांड को सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया जाएगा। यह एक हब और स्पोक मॉडल में होगा, जो कि समाज के सभी वर्गों के पर्यटन हितधारकों को जोडऩे और सक्षम बनाने के लिए होगा। उनका कहना था कि इस तरह से डि जिटल दुनिया में फिजिकल अनुभव देने के लिए फिजिटल मार्केटिंग का उपयोग किया जाएगा, जिससे कि लोगों को अनुभवात्मक कहानियां बताई जा सके।

एजीएम में कुलदीप सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, खालिद खान उपाध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह शाहपुरा को महासचिव, वीरेंद्र सिंह को संयुक्त सचिव और तरुण बंसल को कोषाध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा अपूर्व कुमार ने भीम सिंह को प्रेसिडेंट एमेरिटस नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया। कुलदीप सिंह चंदेला ने कहा कि राज्य में नए और कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने की जरूरत है। इनमें सांचू बॉर्डर, देवैर, बांसवाड़ा, विराटनगर जैसे अन्य स्थान शामिल किए जा सकते हैं।