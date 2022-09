बड़ी खबर: सियासी उबाल के बीच एक्स मिनिस्टर Bina Kak के खिलाफ FIR, जानें क्या है वजह ?

बड़ी खबर: सियासी उबाल के बीच एक्स मिनिस्टर Bina Kak के खिलाफ FIR, जानें क्या है वजह ?

FIR Lodged against Ex Minister Bina Kak in a property matter : सियासी उबाल के बीच एक्स मिनिस्टर Bina Kak के खिलाफ FIR, जानें क्या है वजह ?

जयपुर Updated: September 29, 2022 01:08:33 pm

मुकेश शर्मा/ जयपुर।

प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव सलाउद्दीन अहमद और पूर्व पर्यटन मंत्री बीना काक के बीच एक फार्म हाउस विवाद को लेकर ठन गई है। दोनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ आमेर थाने में एफआइआर दर्ज कराई है। दोनों पक्ष प्रभावशाली होने से पुलिस असमंजस में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पहले भी दोनों पक्षों में जमीन बंटवारे को लेकर विवाद हो चुका। दोनों पक्षों में सुलह हो गई थी, लेकिन अब फिर मामला उलझ गया।



उधर, 27 सितम्बर की रात को पूर्व मंत्री बीना काक के फार्म हाउस पर तैनात केयर टेकर रामकरण मीणा ने मारपीट और एससी-एसटी का मामला दर्ज कराया गया। रिपोर्ट में बताया कि नटाटा फार्म हाउस की जमीन बीना काक और सलाउद्दीन अहमद ने संयुक्त रूप से खरीदी थी। दोनों पक्षों ने तकासमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम करवा ली। दोनों अपने-अपने हिस्से पर काबिज हैं।

सामने आया है कि पूर्व मंत्री बीना काक ने अपने हिस्से पर तकासमा के अनुसार निर्माण कार्य शुरू करवाया। तभी 24 सितम्बर की सुबह कुछ लोगों ने जमीन सलाउद्दीन अहमद की बताते हुए परिवादी के साथ गाली गलौच कर मारपीट की और वहां से भगा दिया। पूर्व मुख्य सचिव ने भी फोन कर गाली गलौच की।

पुलिस ने बताया कि 24 सितम्बर को पूर्व मुख्य सचिव सलाउद्दीन अहमद की दिल्ली निवासी बहन यासमीन जदवानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया कि उनके भाई सलाउद्दीन अहमद अमरीका गए हैं। नटाटा में उनका फार्म हाउस है। 23 सितम्बर की रात 11 बजे पूर्व मंत्री बीना काक और उनके यहां काम करने वालों ने फार्म हाउस की दीवार तोड़ दी। ये लोग फार्म हाउस की जमीन में दो से ढाई फीट तक कब्जा करने के लिए नींव भरकर अवैध निर्माण कार्य कर रहे हैं। किसी को तोड़फोड़ और निर्माण की आवाज नहीं आए, इसके लिए पूर्व मंत्री के मकान में तेज आवाज में गाने चला रखे थे। देर रात को फार्म हाउस के केयर टेकर को इसकी भनक लगी तो आमेर थाना पुलिस और पुलिस कन्ट्रोल रूम को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो जमीन पर अवैध निर्माण कार्य करने वाले भाग गए। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें