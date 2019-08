चार माह की बालिका ने बचा ली परिवार के पांच लोगों की जान...कैसे जानिए

Fire in a house : जयपुर। चार माह की बालिका ( baby child )की रोने की आवाज ने एक परिवार के छह सदस्यों को काल के ग्रास में जाने से बचा लिया। बालिका के रोने की आवाज सुनकर मां उसे दूध पिलाने के लिए उठी तो पूरे मकान में धुआं भरा हुआ था और कूलर में आग ( fire )लगी हुई थी। कूलर ( coolar ) में लगी आग से मकान में रखा सौफा, पर्दे व अन्य सामान जल गया। यह घटना देर रात निवारू रोड की है। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।

पुलिस के अनुसार राजेंद्र मार्ग निवासी भरतभूषण अपने परिवार के साथ सोया था । रात करीब ढाई बजे अचानक मकान में लगे कूलर ने आग(fire in a house ) पकड़ ली। कूलर में लगी आग से पूरे मकान में धुआं भर गया। इसी दौरान उनकी नाती रोने लग गई। इस पर उसकी मां ( mother )उसे दूध पिलाने के लिए उठी तो उसने पाया कि पूरे मकान ( house ) में धुआं भरा हुआ है और ( Five died in fire at vidhyadhar nagar jaipur )कूलर में आग लगी हुई है। इस पर उसने सभी परिजनों को जगाया और घर से बाहर लेकर आ गई। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई।

घटना के समय मकान में भरत भूषण की बेटी, बेटा-बहू, पत्नी और नाती मौजूद थे। आग से कूलर के पास रखा सौफा, फर्नीचर, पर्दे व अन्य सामान जल गया। आग की प्राथमिक वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दमकल ने करीब बीस मिनट में आग पर काबू पाया था। । इससे पूर्व भी विद्याधर नगर में एक परिवार आग की वजह से काल का ग्रास बन गया था। उस हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी।

भरतभूषण का कहना है कि अगर उसकी नाती भूख लगने पर नहीं रोती तो पता नहीं उसके परिवार का क्या होता।