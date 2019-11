अलर्ट.... कहीं आप न समा जाएं काल के गाल में , इन घटनाओं से सबक लेकर बरतें सावधानी

Fire in Moving vehicle jaipur : जयपुर। शहर में अलग-अलग स्थानों पर एक कार व ट्रक में आग लग गई। हालाकि इन हादसों में कोई जनहानि नहीं हुई।



सीकर-जयपुर रोड पर दौलतपुरा टोल के पास देर रात एक चलते ( fire in Moving truck )ट्रक में अचानक आग लग गई। आग की सूचना पर विश्वकर्मा से दमकल ( Fire Brigade )मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग की प्राथमिक वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। समय रहते ट्रक चालक व खलासी ने कूद कर अपनी जान बचाई। ( rajasthan news )



पुलिस के अनुसार रात करीब साढ़े दस बजे दौलतपुरा चौकी के नजदीक एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। इंजन से धुआं निकलता देखकर चालक ने ट्रक रोका और खलासी के साथ उतर कर अपनी जान बचाई। ट्रक में आ ( fire in truck )लगी देखकर मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। जब तक दमकल मौके पर पहुंचती तब तक स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। आग से ट्रक का आगे का हिस्सा जल गया। ( Rajasthan Police )

वहीं दूसरी घटना में आज अलसुबह तेजाजी नगर जयसिंहपुरा खोर में एक चलती ( fire in Moving car )कार में आग लग गई। आग की सूचना पर घाटगेट से दमकल मौके पर पहुंची और करीब पंद्रह मिनट में आग पर काबू पाया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार सुबह करीब पांच बजे तेजाजी नगर में एक चलती कार में ( fire in Car )इंजन से धुआं निकलता देखकर चालक ने कार रोकी और कार मालिक के साथ उतर कर अपनी जान बचाई। आग से कार पूरी तरह से जल कर राख हो गई।

-होटल में लगी आग

वैशाली नगर में देर रात एक होटल में अचानक आग लग गई। आग की सूचना पर बाइस गोदाम से दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग से होटल का कुछ सामान के साथ बिजली का पैनल जल गया। आग की घटना रात करीब एक बजे की है। आग लगने के बाद होटल में मौजूद लोगों में खलबली मच गई।