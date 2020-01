Fires in Australia : ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग, 200 घर स्वाह

Fires in Australia : ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में लगी आग से हालात काफी गंभीर हो गए हैं। पुलिस ने बुधवार को कहा कि जंगल में लगी विनाशकारी आग में अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है। The latest fires, which raced towards the coast this week, have also destroyed more than 200 homes.