गल्ले में दे रहा था हाथ , दुकानदार ने टोका तो बदमाश की इस हरकत से फैली दहशत, पुलिस अलर्ट

loot attempt on Shopkeepar in jaipur :जयपुर। कोटपुतली थाना इलाके में रात को कार सवार होकर आए दो बदमाशों ने दुकान के गल्ले से रुपए निकालने ( loot attempt )का प्रयास किया। विरोध करने पर बदमाशों ने दुकानदार पर फायर ( firing in jaipur ) कर दिया। गोली दुकानदार ( shopkeepar )के हाथ को छू कर निकल गई। धमाके की आवाज सुनकर आस-पास के लोग जमा हो गए। यह देखकर बदमाश वहां से भाग निकले । सूचना पर मौके पर पहुंच कर पुलिस ने नाकाबंदी ( Police Blockade )करवाई, लेकिन बदमाशों का पता नहीं चल पाया है। ( rajasthan news )



पुलिस के अनुसार घूम का जोड़ा ढाणी मैना वाली निवासी बनवारी लाल गोपालपुरा रोड पर परचून की दुकान चलाता है। रात करीब आठ बजे उसकी दुकान पर बोलेरो में सवार होकर दो बदमाश आए। बदमाशों ने पहले दुकानदार से गुटखा मांगा। गुटखा लेने के बाद बदमाशों ने उससे सिगरेट मांगी। (crime news )दुकानदार जैसे ही सिगरेट लेने के लिए पीछे की तरफ घुमा तो एक बदमाश ने गल्ले पर हाथ मारना चाहा। इस पर दुकानदार ने विरोध किया तो वहां पर मौजूद दूसरे बदमाश ने देशी कट्टे से फायर ( firing )कर दिया।

गोली हाथ की सबसे छोटी अंगूली को छू कर निकल गई। इससे खून बहने लगा। धमाके की आवाज से मौके पर लोग जमा हो गए। बदमाश यह देखकर वहां से तेज गति से गाडी लेकर भाग निकले। देर रात से पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए सर्च अभियान चला रखा है लेकिन बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर है। बदमाशों की पहचान के लिए पुलिस घटना स्थल व उसके आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों ( cctv footage )की फुटेज जुटा रही है। बदमाशों की उम्र तीस से चालीस साल के बीच बताई जा रही है। हमला करने के बाद बदमाश जयपुर की तरफ मांगे थे। पुलिस का मानना है कि बदमाश लूट के इरादे से दुकान पर आए थे। लेकिन वे लूट ( loot )में सफल नहीं रहे।