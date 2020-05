ड्यूटी की पहले दिन की शुरुआत ही कोरोना वार्ड से,पत्नी भी कोरोना वार्ड में तैनात

जयपुर. कोरोना का नाम आते ही मन में भय का सा माहौल हो जाता है। (First day of duty starts from Corona ward) लेकिन इसी भय को परास्त कर एक मेल नर्स ने अपनी ज्वाइनिंग के बाद ड्यूटी के पहले दिन की शुरुआत ही कोरोना मरीजों के वार्ड से शुरू की है।