पहले अठखेलियां फिर किया शिकार

जयपुर।

झालाना लेपर्ड सफारी(Jhalana Leopard Safari) के प्रति पर्यटकों का आकर्षण दिन पर दिन लगातार बढ़ रहा है। यहां आने वाले पर्यटकों को यहा लेपर्ड के साथ अन्य वन्यजीव भी देखने को मिल रहे हैं। रविवार को झालाना में पर्यटकों ने लेपर्ड और नीलगाय के बच्चे की अठखेलियों का लुत्फ ( enjoyed the play of Leopard and Nilgai's child.) उठाया। हालांकि बाद में लेपर्ड ने इस बच्चे का शिकार कर लिया। वन्यजीव प्रेमी सुमित जुनेजा के साथ साथ दिल्ली के सुशील और एक विदेशी पर्यटक ने अपने कैमरे में इसे कैद किया। शिकार की तलाश में निकले लेपर्ड राणा ने सफारी में नीलगाय के एक बच्चे के साथ तकरीबन १५ मिनट तक अठखेलियां की इसके बाद अचानक उसका शिकार कर लिया।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं को मिलेग फायदा

—24 सितंबर तक किए जा सकेंगे आवेदन, दस से अधिक परीक्षाओं की कर सकेंगे कोचिंग

जयपुर. प्रदेश में अल्प आय एवं निर्धन परिवारों के विद्याथियों की नौकरियों में भागीदारी एवं शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश को सुनिश्चित कर विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसी क्रम में राज्य के एससी , एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एवं अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेश्नल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वर्ष 2021-22 से प्रारंभ की गई है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अल्पसंख्यक समुदाय के आठ लाख प्रतिवर्ष से कम आय वाले परिवारों एवं राज्य सरकार के पे - मैट्रिक्स का लेवल -11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे कार्मिकों के सन्तान छात्र - छात्राएं इसके लिए पात्र होंगे।