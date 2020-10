टीबी रोगी खोजने के लिए अभियान का प्रथम चरण शुरू

राजस्थान ( Rajasthan ) में स्वास्थ्य विभाग ( Health Department ) जहां वैश्विक महामारी कोरोना ( Corona ) का डटकर मुकाबला कर रहा है, वहीं टीबी की रोकथाम ( Prevention of TB ) के लिए टीबी रोगी खोज अभियान ( Campaign to find TB patients ) का शनिवार से प्रथम चरण ( First Phase ) भी शुरू ( Started ) किया गया हैं। ( Jaipur News )