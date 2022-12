राजस्थान में हुआ पहला स्किन डोनेशन, आग से झुलसे मरीजों को मिलेगा नया चेहरा

जयपुरPublished: Dec 06, 2022 04:04:46 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

First skin donation done in Rajasthan: सवाई मानसिंह अस्पताल में रक्तदान, अंगदान, नेत्रदान और देहदान के बाद अब त्वचा का दान भी शुरू हो गया है। सोमवार को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में बने स्किन बैंक में पहला त्वचा दान हुआ है। अनिता दुनिया से जाने के बाद चार लोगों को नई जिंदगी दे गई।

SMS Hospital