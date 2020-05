आग की लपटों से एक दर्जन दुकानों का सामान जला,लाखों रुपए का नुकसान

जयपुर. धौलपुर जिले के सैपऊ कस्बे के बसेड़ी चौराहे पर विद्युत निगम के ट्रांसफार्मर की चिंगारी से (Flames burn goods of a dozen shops, loss of millions of rupees) एक दर्जन से अधिक दुकानों में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जल गया।