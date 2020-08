Flesh Web Series की शूटिंग के लिए कई दिनों तक नहाया नहीं— कविन दवे

जयपुर

ओटीटी प्लैटफॉर्म इरोस नाउ ( Eros Now ) पर रिलीज वेब सीरीज 'फ्लेश' मेरे लिए कई मायनों में बेहद खास रही। यह सीरीज मानव तस्करी जैसे बहुत ही संवेदनशील विषय से संबंधित है। शूटिंग उत्साहवर्धन करने वाली रही। मैं पहली बार नेगेटिव किरदार में नजर आया। यह अवैध देह व्यापार से संबंधित है। इसमें मैंने ट्रांसपोर्टर की भूमिका निभाई, जो लड़कियों और लड़कों की तस्करी करता है। शूटिंग के दिनों में मुझे अच्छी तरह नींद भी नहीं आई। इससे मुझे कैरेक्टर की डिमांड को पूरा करने में मदद मिली। ट्रांसपोर्टर की भूमिका को अच्छी तरह निभाने के लिए कई दिनों तक नहाया तक नहीं। यह कहना एक्टर कविन दवे का।

निर्देशक दानिश के साथ काम करना जैसे

दवे ने बताया कि 'फ्लेश' में साथी कलाकारों के काम करना मजेदार रहा। पूरी कास्ट आपसी सहयोग से लगातार आगे बढ़ती रही। वहीं, एक एक्टर के रूप में आधी लड़ाई तभी जीती, जब दानिश असलम जैसे निर्देशक के साथ काम किया। वे अपने पात्रों और शिल्प के साथ बहुत स्पष्ट है।

दवे ने निभाई अहम भूमिका

दवे इससे पहले फिल्म 'माई नेम इज खान', ( my name is khan ) 'आई हेट लव स्टोरीज', 'क्रुक', 'शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी' और 'किक' सहित फिल्मों में अहम भूमिका निभा चुके है। टीवी शो रिश्ता डॉट कॉम में भी दिखाई दिए।