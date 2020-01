Flood In US : अमेरिका में तूफान से 11 की मौत

Flood In US : अमेरिका के दक्षिणी भाग में तेज हवाओं, बवंडर और बाढ़ के साथ आए शक्तिशाली तूफान में 11 लोगों की मौत हो गई। Across the central US and the South, severe storms marched east, impacting the entire Mississippi River and Ohio River valleys.