खादय सुरक्षा योजना-राजस्थान में पोश मशीन खराब के बहाने राशन डीलल हर महीने लाखों मीट्रिक टन गेहूं का गेहूं को कर रहे हैं गायब

राशन की दुकानों पर गेहूं देने के बाद पोस मशीनों से पर्ची नहीं निकलने, गेहूं लेते समय अचानक डिस्प्ले खराब होने जैसी 9 हजार से ज्यादा शिकायतें मिली खादय व नागरिक आपूर्ति विभाग को

मशीन तकनीकी रूप से खराब हुई या जानबूझ कर की गई-कोई जांच नहीं



जयपुर राजस्थान में खादय सुरक्षा योजना के तहत राशन की 25 हजार दुकानों के मार्फत गेहूं वितरण में पारदर्शिता के लिए पोस मशीनें लगाई गई हैं। कुछ समय से इन मशीनों की पारदर्शिता पर सवाल उठने शुरू हुए हैं। क्योंकि लाभार्थी के द्वारा राशन की दुकान से गेहूं लेने के बाद मशीन से गेहूं की मात्रा की पर्ची नहीं निकलने, किसी जगह मशीन का डिस्प्ले खराब होने जैसी 9 हजार से ज्यादा शिकायतें खादय विभाग को मिली हैं। अब सवाल उठ रहा है कि मशीनों में तकनीकी खराबी आती है या डीलर द्वारा गेहूं के ‘गोलमाल’ के लिए मशीन में गड़बड़ कर दी जाती है।

गेहूं के गोलमाल का मिलता है मौका

Hundreds of quintals of grain not distributed in dozens of ration shop