गणतंत्र दिवस से पहले हड़कंप: विदेशी पायलट ने राजस्थान के उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन पर की यह हरकत, गिरफ्तार

A pilot of Alliance Air was taking photographs and videos at the Barmer Uttarlai Air Force Station : राजस्थान के बाड़मेर के उत्तरलाई वायु सेना स्टेशन में अपने मोबाइल पर प्रतिबंधित क्षेत्र की तस्वीरें और वीडियो लेने के लिए एक विदेशी पायलट को कुछ घंटों के लिए गिरफ्तार किया गया।

Alliance Air Pilot was taking photographs and videos at the Barmer Uttarlai Air Force Station :राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान से लगती सीमा के पास स्थित उत्तरलाई वायुसेना स्टेशन पर एलायंस एयर की चार्टर उड़ान के एक विदेशी पायलट को हाल में तस्वीरें और वीडियो लेते पाया गया। इसके बाद उसे कुछ घंटों के लिए भारतीय वायुसेना के सुरक्षाकर्मियों ने हिरासत में लिया था। मामले से अवगत लोगों के अनुसार भारतीय वायुसेना ने 'प्रतिबंधित क्षेत्र' में पायलट के तस्वीरें क्लिक करने को लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के पास एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। इस घटना ने एयरलाइन अधिकारियों के बीच सुरक्षा को लेकर हड़कंप पैदा कर दिया है। खासकर जब गणतंत्र दिवस कुछ हफ्ते दूर है।