पूर्व सीएम गहलोत ने नए 'सीएम साहब' से की अपील! इन 4 योजनाओं को मत करना बंद

Ashok Gehlot Appeal To New CM Sharma : जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई के साथ ही चार प्रमुख योजनाओं को चालू करने के लिए आग्रह किया है। गहलोत ने सोशल मीडिया "एक्स" पर पोस्ट कर कहा है कि नवगठित राजस्थान सरकार हमारी चिरंजीवी, अन्नपूर्णा, उड़ान व ओपीएस (OPS) (Old Pension Scheme) सहित अन्य योजनाओं को मजबूती प्रदान करेंगे। उल्लेखनीय है कि ये चार प्रमुख योजनााएं गहलोत सरकार की प्रमुख योजनाओं में मानी जाती रही है। इनमें से ओपीएस को लेकर भाजपा को रूख हमेशा नकारात्मक रहा है।