ICU में पूर्व राज्यपाल Kalyan Singh, अब अचानक आ गई ये बड़ी खबर! जानें क्या है Latest Update

जयपुर।

राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की हालत नाज़ुक बनी हुई है। उनका उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित संजय गांधी पीजीआई अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में इलाज जारी है। इस बीच सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही उनके निधन को लेकर अफवाह की स्थिति बनी रही। कुछ चर्चित राजनेताओं सहित कई यूज़र्स ने तो इस दिग्गज नेता को लेकर श्रद्धांजलि संदेश तक जारी कर दिए। निधन को लेकर गरमाई अफवाह तब जाकर शांत हुई जब प्रधानमंत्री के ट्वीट में कल्याण सिंह की खैरियत होने की जानकारी साझा हुई। इसके बाद नेताओं ने ट्वीट डिलीट किये।

प्रधानमंत्री ने की परिजनों से बात

कल्याण सिंह के निधन की अफवाह भरी खबरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'देश के असंख्य लोग कल्याण सिंह के स्वास्थ्य सुधार की कामना कर रहे हैं। गुरुवार को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे अस्पताल में मुलाक़ात कर कुशलक्षेम जानी है। मैंने अभी कल्याण सिंह के पोते से बात करके उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी ली है।'

Countless people across India are praying for the speedy recovery of Kalyan Singh Ji. Yesterday @JPNadda Ji, CM @myogiadityanath Ji and others went to the hospital to meet him. I just spoke to his grandson and enquired about his health.

I was deeply touched to know that during his conversation with @JPNadda Ji, Kalyan Singh Ji remembered me. I also have many memories of my interactions with Kalyan Singh Ji. Several of those memories came back to life. Talking to him has always been a learning experience.