RIP Jaipal Reddy : नहीं रहे राजस्थान में रिफायनरी को 'शक्ल' देने वाले जयपाल, निभाई थी अहम भूमिका

जयपुर।

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री एस. जयपाल रेड्डी ( Former Petroleum Minister Jaipal Reddy ) का निधन हो गया है। वह 77 वर्ष के थे। स्थानीय मीडिया के मुताबिक रेड्डी बुखार और निमोनिया से पीड़ित थे। तबीयत बिगडऩे पर उन्हें शनिवार को एआईजी अस्पताल ( AIG Hospital ) में भर्ती कराया गया था। रेड्डी ने देर रात दो बजकर 30 मिनट पर अंतिम सांस ली। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटी और दो बेटे हैं। कांग्रेस पार्टी ( All India Congress Committee ) ने उनके निधन पर शोक जताया है।

राजस्थान से रहा ख़ास नाता

जयपाल रेड्डी का राजस्थान से भी कई मायनों में जुड़ाव रहा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए जयपाल रेड्डी ने राजस्थान के बाड़मेर में रिफायनरी की स्थापना के दौरान जो भूमिका निभाई उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। रिफायनरी की कई स्तर पर वार्ताओं की वजह से ही प्रदेश के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की प्रक्रिया ने गति पकड़ी।

प्रदेश की तत्कालीन गहलोत सरकार के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर रिफायनरी की स्थापना के लिए कई तरह के फॉर्मूलों पर काम किया। तब सीएम रहे अशोक गहलोत ने कई बार दिल्ली जाकर व्यक्तिगत तौर पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री रहे जयपाल रेड्डी से मुलाकातें कीं थीं।

सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए रेड्डी के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ट्वीट में गहलोत ने लिखा, ''वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जयपाल रेड्डी के निधन के बारे में जानने से गहरा दुःख हुआ। उनके साथ मैंने एक व्यक्तिगत रिश्ता साझा किया। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना, ईश्वर उन्हें शक्ति दे… उनकी आत्मा को शांति मिले।''

वहीं, पार्टी दायरे से हटकर भी रेड्डी-गहलोत के बीच रिश्ते काफी मजबूत थे। रेड्डी के मंत्री और गहलोत के मुख्यमंत्री नहीं रहने के दौरान भी इन दोनों सीनियर लीडर्स के बीच कई बार दिल्ली या अन्य राज्यों में मुलाकातें होने की बातें सामने आईं थीं। दोनों में घनिष्ठ मित्रता भी थी। सीएम गहलोत ने जयपाल रेड्डी के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

कांग्रेस ने जताया दुःख

कांग्रेस ने अपने ट्वीट में कहा, ''पूर्व केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी के निधन की खबर सुनकर हमें काफी दुख हुआ। वह वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे। वह पांच बार लोकसभा सांसद, दो बार राज्यसभा सांसद और चार बार विधायक रहे। ईश्वर दुख की इस घड़ी में उनके परिवार और मित्रों को हिम्मत दे।''

I’m sorry to hear about the sad demise of former Union Minister & veteran Congress leader Shri Jaipal Reddy Garu. An outstanding parliamentarian, great son of Telangana, he dedicated his entire life towards public service. My deepest condolences to his family & friends. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 28, 2019

जयपाल रेड्डी का जन्म 16 जनवरी 1942 को हैदराबाद के मदगुल में हुआ था। रेड्डी तेलुगू राजनीति के दिग्गज नेता रहे हैं। अविभाजित आंध्र प्रदेश में वह चार बार विधायक रह चुके हैं।