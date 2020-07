दो ट्रक भिड़ने से चार जने जिंदा जले

जयपुर. नागौर जिले में मंगलवार सुबह-सुबह ही गमगीन करने वाली खबर आई। (Four people burnt alive due to two trucks colliding) राजमार्ग पर ट्रकों की आमने-सामने की भिड़ंत में चार जने जिंदा जल गए