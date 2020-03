खाटूश्यामजी के लिए चलाई जाएंगी चार विशेष रेलगाडि़यां

सीकर जिले के खाटूश्यामजी मेले ( Khatushyamji Fair ) में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ( Seeing the crowd of devotees ) रेलवे प्रशासन ने दो से आठ मार्च तक ( From 2nd March to 8th March ) चार विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय ( Decision to run four special trains) किया है। ( Jaipur News )