बड़ी खबर : विश्वविद्यालय की गलती भुगतेंगे हजारों विद्यार्थी, दोबारा होगा इंट्रीग्रेटेड पाठ्यक्रम परीक्षा का पेपर

जयपुर।

राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती अब बीएड के हजारों विद्यार्थियों को भुगतनी होगी। विश्वविद्यालय की गलती के कारण अब इन विद्यार्थियों को, जिस पेपर की परीक्षा वह पहले दे चुके थे, उस विषय की परीक्षा एक बार फिर से देनी होगी। राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अब बीए, बीएड, बीएससी चार वर्षीय इंट्रीग्रेटेड पाठ्यक्रम परीक्षा का छह जुलाई को हुआ पेपर अब फिर से देना होगा।



मिसप्रिंट होकर आया था पेपर

चार वर्षीय इंट्रीग्रेटेड पाठ्यक्रम परीक्षा का पेपर जुलाई में मिसप्रिंट होकर आया था। चार वर्षीय इंट्रीग्रेटेड पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष का यह पेपर हिस्ट्री ऑफ इकॉनामिक्स थॉट का था। इसकी छपाई में विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग की लापरवाही भी नजर आई है। छह जुलाई को हुए इस द्वितीय वर्ष के हिस्ट्री आफ इकॉनामिक्स थॉट विषय के प्रश्नपत्र का पहले पेज पर तो सही प्रिंट था लेकिन आगे के पेज पर दूसरे विषय से संबंधित कंटेट छपा हुआ था। इसके बाद परीक्षार्थियों ने हंगामा कर दिया था और पेपर को गलत बताया था।

examination paper will have to given again" src="https://new-img.patrika.com/upload/2019/08/03/board2-1495006316_835x547_4925063-m.jpg">

14 अगस्त को दोबारा होगा पेपर

विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रश्नपत्र की जांच की तो उन्हें पेपर में गलती नजर आई। इसके बाद अब विश्वविद्यालय ने इस परीक्षा को दोबारा करवाने का निर्णय लिया है। अब यह परीक्षा एक बार फिर बुधवार 14 अगस्त को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक होगी। ऐसे में विद्यार्थियों को एक ही विषय की दो बार परीक्षा देनी होगी। विश्वविद्यालय ने पेपर दोबारा करवाने का निर्णय तो ले लिया लेकिन इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। यह अभी विश्वविद्यालय तय नहीं कर पाया है।

फिर से होगा हजारों रुपए का खर्चा

हालांकि हजारों विद्यार्थी तो अपने संसाधनों से और फिर से तैयारी कर पेपर दोबारा दे देंगे लेकिन परीक्षा विभाग की ओर से हुई इस गफलत का जिम्मेदार कौन होगा। विद्यार्थियों का समय और संसाधन तो खर्च होगा ही, लेकिन विश्वविद्यालय को भी इस प्रश्नपत्र को फिर करवाने में हजारों रुपए का खर्चा करना होगा। विशेषज्ञों से पेपर बनवाने से लेकर पेपर छपाई और कॉपी से लेकर वीक्षक पर दोबारा खर्च होगा। इसकी भरपाई विश्वविद्यालय के लिए कौन करेगा यह सवाल बना हुआ है।