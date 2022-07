फर्जीवाड़ा:कागजों में तैयार किए 377 करोड़ के कमरे

राज्य सरकार कला शिक्षा के नाम पर केंद्र से करोड़ों रुपए का बजट तो ले रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों में इसका जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। गत 12 वर्षों में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 377 करोड़ रुपए की लागत से स्कूलों में पांच हजार आर्ट, क्रॉफ्ट और कल्चर रूम बनाए गए हैं, लेकिन कला कक्षों का निर्माण कागजों में ही कर दिया गया।

Government schools of the state are craving for facilities