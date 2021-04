Helmet policy: राजस्थान में नए टू व्हीलर के साथ फ्री-हेलमेट नीति

टू व्हीलर हेल्मेट ( Two Wheeler Helmet ) मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने राजस्थान सरकार की ओर से हर नए दोपहिया खरीदारों ( Helmet for bikes ) को मुफ्त आईएसआई-मार्क वाले हेलमेट देने की नीति की घोषणा करने और उसे लागू करने के लिए राजस्थान सरकार की पहल का स्वागत किया। देश में महामारी की नई लहरों के बावजूद, यह नीति दोपहिया सवारों ( two wheeler ) के लिए सुरक्षा उपायों में एक मानदंड स्थापित करेगी। एक फ्री-हेलमेट नीति अधिक से अधिक सवारियों को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करेगी।