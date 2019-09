शिक्षक दिवस : राजस्थान के सम्मानित शिक्षकों को 'गुरु दक्षिणा', CM की घोषणा, आवासीय भूखंड और रोडवेज में यात्रा मुफ्त

Free Residence and Travel in Rajasthan to Teacher : Teachers Day 2019 पर Rajasthan Government ने सम्मानित होने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार सम्मानित होने वाले शिक्षकों को आवासीय भूखण्ड देगी। यही नहीं सरकार ने इन शिक्षकों के लिए राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा ( Free Travel in Rajasthan Roadways ) की सुविधा दी जाने की भी घोषणा की है।