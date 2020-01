राष्ट्रपति से सम्मानित इस स्वतंत्रता सेनानी ने 26 जनवरी पर ली अंतिम सांस, CM गहलोत ने जताया दुःख

अजमेर/जयपुर

वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी बृज किशोर शर्मा ( Freedom Fighter Brij Kishore Sharma ) का 26 जनवरी की दोपहर को 91 वर्ष की आयु में निधन ( Freedom Fighter Passes Away ) हो गया। शर्मा ने गोवा मुक्ति आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। शर्मा नगर पालिका केकडी के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने आजादी के संघर्ष में बढ़ चढकर भाग लिया। शर्मा के निधन पर सीएम गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) ने भी दुःख जताया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।

Saddened to hear about passing away of freedom fighter, Sh. Brij Kishore Sharma ji. His contribution in the freedom movement will always be remembered. My heartfelt condolences to his family & prayers that they find strength in this difficult moment. #Rajasthan