Gajendra Singh Shekhawat: जानें Sachin Pilot 'घर वापसी' पर Rahul Gandhi को लेकर क्या बोले जलशक्ति मंत्री

जयपुर।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री व जोधपुर सांसद गजेन्द्र सिंह शेखावत ( Gajendra Singh Shekhawat ) प्रदेश की सियासी हलचलों पर लगातार सक्रीय बने हुए हैं। सरकार गिराने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त के संगीन आरोप लगने के बाद भी गहलोत ( Ashok Gehlot ) सरकार के खिलाफ उनका हमलावर रुख बरकरार है। अब शेखावत ने कांग्रेस पार्टी के ‘बागी’ सचिन पायलट ( Sachin Pilot) की घर वापसी पर भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कांग्रेस अंतर्कलह को राहुल गांधी को फिर से लॉन्च करने की पटकथा करार दिया।

दरअसल, कांग्रेस अंतर्कलह का पटाक्षेप माने जा रहे सोमवार के घटनाक्रम पर शेखावत ने ट्वीट प्रतिक्रिया जारी की। एक के बाद एक तीन ट्वीट्स कर उन्होंने राहुल गांधी और सीएम गहलोत को निशाने पर लिया।

अपने पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘कांग्रेस एक मल्टी-स्टारर फ्लॉप फिल्म की तरह है। इसमें सबसे ज़्यादा दर्शक छाला जाता है।’ वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘क्या राजस्थान कांग्रेस का नाटक, राहुल गांधी को एक बार फिर से लॉन्च करने का जुगाड़ है?!!’

Congress is like a mega multi starrer flop film. In both cases, the audience suffers the most. #RajasthanPoliticalCrisis

वहीं तीसरे ट्वीट में कांग्रेस अंतर्कलह की तुलना एक वेब सिरीज़ से कर दी। उन्होंने लिखा, ‘पहला दृश्य- पार्टी में बिखराव का दृश्य, दूसरा दृश्य- पार्टी कार्यकर्ताओं का आपस में झगडा करते हुए का दृश्य, तीसरा दृश्य- राहुल गांधी की एंट्री का दृश्य, चौथा दृश्य- समस्या के समाधान का दृश्य और पांचवां दृश्य- सुखद अंत का... जय हो गांधी परिवार! कम से कम, web सिरीज़ के इस दौर में कांग्रेस कुछ और अच्छी पटकथा लिख सकती थी, लेकिन अफ़सोस।’

Scene 1 - Party splits

Scene 2 - Partymen fight

Scene 3 - Enter Rahul Gandhi

Scene 4 - Problem solved

Scene 5 - Happy Ending.. Hail Gandhis!



Atleast, in this era of web series, Congress could have tried to write a better script. But alas!#RajasthanPoliticalCrisis