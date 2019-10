Gaming World : PUBG को टक्कर देने आ गया Call of Duty

Call of Duty गेम के दीवानों के लिए खुशखबरी आई है। Call of Duty कंप्यूटर गेमिंग की दुनिया में काफी पॉपुलर रहा है और अब यह मोबाइल के लिए लॉन्च किया जा चुका है। अब Call of Duty: Mobile को आप iOS और Android पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके डवलपर Activision का दावा है मोबाइल गेमिंग में भी कॉल ऑफ ड्यूटी का सिग्नेचर टच मिलेगा। हालांकि मोबाइल पर इसे खेलने के लिए लेटेस्ट तकनीक से युक्त पावरफुल स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन होना जरूरी है। इसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है और अब तक सवा लाख से अधिक गेमर्स इसे डाउनलोड कर चुके हैं। Call of Duty आने के साथ यह माना जा रहा है कि यह गेम अभी तक पॉपुलर रहे गेम PUBG को कड़ी टक्कर दे सकता है।

खेलने के लिए बिल्कुल फ्री है कॉल ऑफ ड्यूटी

अगर आपने कंसोल या कंप्यूटर के जरिए Call of Duty खेला है तो आपको मोबाइल वर्जन देखने में लगभग वैसा ही लगेगा। इसमें आप टीम चुन सकते हैं। इस गेम को खेलने के सिंगल, डुओ और टीम मोड हैं। टीम मोड में चार गेमर्स एक साथ खेल सकते हैं। PUBG Mobile के जैसे ही यह गेम इसलिए भी पॉपुलर हो रहा है क्योंकि यह FPS यानी फर्स्ट परसन शूटर गेम है और खेलने के लिए बिल्कुल फ्री है। गेम के सेवन स्टैप्स क्रॉस करने के बाद ही टीम मोड की सुविधा मिलती है। Call of Duty में PUBG जैसा Battle Royale mode भी दिया गया है। ग्राफिक्स के मामले गेम में शानदार प्रजेंटेशन दिया गया है।

Tencent के साथ Activision की पार्टनरशिप

Call of Duty का डवलपर Activision है, लेकिन बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने Tencent के साथ पार्टनरशिप की है। यह कंपनी PUBG के साथ भी पार्टनर रही है। Call of Duty: Mobile खेलने के लिए आपके स्मार्टफोन में कम से कम 2GB रैम, Android 5.1 से अपग्रेडेड वर्जन का ओएस होना जरूरी है। iPhone में यूजर्स iOS 9 से हायर वर्जन पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसे गूगल प्ले स्टोर और एपल एप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसे Android और iOS आधारित स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स पर भी डाउनलोड किया जा सकता है। इसका साइज 1.1GB है। गौरतलब है कि इस गेम को काफी समय तक Beta वर्जन में उपलब्ध कराया गया था, जिससे इसकी खामियों का पता लगाया जा सके। यूजर्स से मिले रिस्पॉन्स और सभी खामियों को दूर करने के बाद अब यह गेम डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।