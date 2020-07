राजस्थान में गैंगवार, सोशल मीडिया और मर्डर से दहशत, जघन्य हत्या का वीडियो आया सामने

Gang war or murder in Rajasthan. police get shocked after ***** the live video...जीवाराम के मर्डर का जो वीडियो डाला गया है उसमें कमेंट भी इस तरह के हैं कि कमेंट करने वाले युवा गुट को सपोर्ट कर रहे हैं और उसके पक्ष में कमेंट कर रहे हैं। इस हत्या के बाद देवराज नाम के एक अन्य युवक को भी धमकी दी गई है।