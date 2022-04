जयपुर में कल निकलेगी गणगौर की सवारी,जाने क्या है प्रशासन की तैयारी

प्रशासनिक व्यवस्थाएं करने में जुटा प्रशासन

जयपुर

गुलाबी नगरी में गणगौर मेले के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जयपुर में कल निकाले जाने वाली गणगौर की सवारी से पहले जिला प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था की तैयारियों को अंतिम रुप देने में जुटा है।

Gangaur ride will come out in Jaipur tomorrow