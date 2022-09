अपहरण और आतंकी की गोली से बचे अडानी अब दुनिया के अमीर शख्स

गुजरात वाले गौतम अडानी अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। उनसे आगे सिर्फ टेस्ला वाले एलन मस्क ही बचे हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं। यह बात हम नहीं कहे रहे बल्कि फोब्र्स का रियल टाइम ब्लेनियर इंडेक्स कह रहा है। अडानी ने दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए बर्नार्ड अर्नाल्ट को पीछे छोड़ा है।

Gautam Adani, now the richest man in the world : गुजरात वाले गौतम अडानी अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। उनसे आगे सिर्फ टेस्ला वाले एलन मस्क ही बचे हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं। यह बात हम नहीं कहे रहे बल्कि फोब्र्स का रियल टाइम ब्लेनियर इंडेक्स कह रहा है। अडानी ने दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए बर्नार्ड अर्नाल्ट को पीछे छोड़ा है। ब्लमबर्ग अरबपति सूचकांक में 60 साल के गौतम अडानी की कुल संपत्ति 154.7 अरब डाॅलर है। वहीं दुनिया के सबसे धनी एलन मस्क की नेटवर्थ 273.5 अरब डॉलर है। वहीं अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की संपत्ति 149.7 अरब डॉलर है।