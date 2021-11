गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक आज, सभी मंत्रियों के होंगे इस्तीफे !

Gehlot Council of Ministers meeting today, all ministers will resign!जयपुर। गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक के समय में बदलाव हो गया है। अब ये बैठक शाम साढ़े 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी। इससे पहले बैठक का समय शाम पांच बजे था। सूत्रों के अनुसार मंत्रिपरिषद की बैठक में सीएम गहलोत सभी मंत्रियों के इस्तीफे ले सकते है। इस लिहाज से ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र भी शाम 5 बजे जयपुर लौट आए। वे दो दिन के लिए राजस्थान से बाहर थे।