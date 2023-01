महिलाओं को अब गहलोत सरकार नहीं देगी मोबाइल... योजना ‘स्विच ऑफ’!

जयपुरPublished: Jan 24, 2023 12:17:12 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

Gehlot government will not give mobiles to women : राज्य की महिलाओं को मोबाइल फोन देने की योजना निरस्त हो गई है। सरकार ने करीब दस हजार करोड़ रुपए की लागत से यह योजना तैयार की थी। जिसके तहत प्रत्येक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े परिवार की महिला को एक मोबाइल फोन देने की घोषणा की थी। हालांकि सरकार की ओर से इस योजना को निरस्त करने की कोई अधिकृत घोषणा नहीं की है, लेकिन सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण में इस योजना का कोई जिक्र नहीं है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस योजना को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया है।