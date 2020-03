सीएम Gehlot के मंत्री Vishvendra Singh ने की Hanuman Beniwal की तारीफ, जाने क्यों कहा शुक्रिया

जयपुर।

गहलोत सरकार में पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ( Vishvendra Singh ) ने मंगलवार को एक ट्वीट करते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ( Hanuman Beniwal ) की सराहना की है और उन्हें धन्यवाद भी दिया है। विश्वेन्द्र सिंह ने ये सराहना और धन्यवाद भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग से जुड़े एक मामले को संसद में उठाये जाने के लिए दी गई है।

दरअसल, विश्वेन्द्र सिंह ने सांसद हनुमान बेनीवाल के उस वीडियो ट्वीट को शेयर करते हुए प्रतिक्रिया जारी की है जिसमें बेनीवाल भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को विकसित करने का मामला उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं।



विश्वेन्द्र सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''शुक्रिया हनुमान बेनीवाल जी, इस मामले को लोकसभा में उठाने के लिए। मैं इसकी सराहना करता हूँ और आपके इस सुझाव के क्रियान्वयन के समर्थन में मैं हरसाभाव प्रयास करूंगा। इस सम्बन्ध में बातचीत के लिए हम शीघ्र ही जयपुर में चर्चा करेंगे। नागौरवासी आजकल मुझपर मेहरबान हो रहे हैं।

Thank you @hanumanbeniwal Ji for raising this in the Lok Sabha! Much appreciated and I will do all I can support the implementation of your suggestion. 🙏🏼 Let us meet soon in Jaipur to discuss this. Nagaurians are being kind to me these days 😂 https://t.co/kxUDoGikoE