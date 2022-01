CM गहलोत की चुनाव आयोग से मांग, election rallies पर लगे रोक

जयपुर Updated: January 05, 2022 01:59:34 pm

Chief Minister Ashok Gehlot's demand from the Election Commission, ban on election rallies जयपुर। सीएम Ashok Gehlot ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए Election Commission से राजनीतिक रैलियों पर अविलंब रोक लगाने की मांग की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को टवीट कर एक बयान जारी किया। गहलोत ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के कारण चुनाव टाले नहीं जा सकते परन्तु कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टियों की रैलियों पर अविलंब रोक लगा देनी चाहिए। रैलियों की जगह प्रचार के दूसरे तरीकों का इस्तेमाल होना चाहिए।

सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आज सूचना प्रोद्योगिकी का युग है इसलिए प्रचार भी आईटी एवं सोशल मीडिया आधारित होना चाहिए। गहलोत ने कहा कि चुनाव आयोग टीवी, रेडियो इत्यादि कम्युनिकेशन माध्यमों पर सभी पार्टियों को टाइम स्लॉट बांट दे जिससे सभी पार्टियों को प्रचार के समान अवसर मिल सकें।

गहलोत ने कहा कि बड़ी रैलियों की जगह कोविड प्रोटोकॉल के तहत घर-घर प्रचार किया जाए। सीएम गहलोत ने कहा कि हम अधिकांश देशवासी अभी तक कोविड की दूसरी लहर की भयावहता को भूले नहीं है। पिछले साल अप्रैल-मई के महीने में किस तरह अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहे थे एवं ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की तड़पते हुए मृत्यु हुई। गहलोत ने कहा कि अब देश के सामने कोरोना की तीसरी लहर है। विशेषज्ञों के अनुसार ओमिक्रोन आगे जाकर क्या नया रूप लेगा यह अभी किसी को मालूम नहीं है। गौरतलब हैं कि आने वाले महीनों में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने है। ऐसे में सभी दल रैलियां कर रहे है।

