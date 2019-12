गहलोत का नया नारा...मोदी है तो मंदी है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM Gehlot ) ने देश में केंद्र सरकार की नीतियों के कारण उद्योग धंधे चौपट होने का आरोप लगाते हुए मोदी है तो मुमकिन है... के नारे पर कटाक्ष करते हुए नया नारा ( Gehlot's New Slogan ) दिया कि मोदी है तो मंदी है ( It is Slow if Modi is there )। ( Jaipur News )