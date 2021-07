समाज के विकास का आधार बालिका: मिश्र

जयपुर, 3 जुलाई

राज्यपाल कलराज मिश्र (Governor Kalraj Mishra) ने कहा है कि किसी भी समाज के विकास का आधार बालिका शिक्षा है। मिश्र शनिवार को सिरोही जिले में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवगंज (Government Girls Higher Secondary School Shivganj) के अतिरिक्त नवीन भवन के शिलान्यास (The foundation stone of the new building) के बाद ऑनलाइन सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश और राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने के लिए बालिकाओं को पढ़ाने और आगे बढऩे के अधिक अवसर देने होंगे। राज्य के स्कूलों में बालिका शिक्षा से जुड़े गौरवमयी चरित्रों का अध्ययन करवाया जाना चाहिए। इससे उन्हें जीवन में आगे बढऩे की प्रेरणा भी मिलेगी।

उनका कहना था कि समाज में ऐसा वातावरण निर्मित करना होगा जिससे लड़के लड़कियों में भेद की सोच को खत्म किया जाए। नई शिक्षा नीति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इसे काफी विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। इसमें सह.पाठयक्रम, पाठ्येत्तर गतिविधियों के साथ व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक विषयों को समाहित करते हुए लचीली शिक्षण पद्धति पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में विज्ञान,कला, संस्कृति के साथ भारतीय संस्कृति और संस्कारों से संबद्ध अध्ययन की स्वतंत्रता भी दी गई है।

राजस्थान को ग्रेड वन प्लस: डोटासरा

जिला प्रभारी तथा खान एवं गोपालन विभाग मंत्री प्रमोद भाया ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बालक.बालिकाओं को शिक्षा के लिए बेहतरीन संसाधन सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि हाल ही में जारी की गई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की रिपोर्ट में राजस्थान को दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के साथ ऊपर से ग्रेड वन प्लस में रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बजट में 5 हजार से अधिक आबादी वाले स्थानों पर 200 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। पहले ही 168 ब्लॉक में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जा चुके हैं। वहीं जालोर सिरोही सांसद देवजी एम पटेल ने कहा कि एक बेटी को पढ़ाने से दो घरों में शिक्षा का उजियारा फैलता है।

40 लाख रुपए की लागत से बनेगा भवन

विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, शिवगंज का वर्तमान भवन अस्पताल के लिए जाने का निर्णय किए जाने के बाद इस नवीन भवन का आज यहां शिलान्यास किया गया है। डीएमएफटी फंड से बनने वाले इस भवन पर एक करोड़ 40 लाख रुपए की अनुमानित लागत आएगी। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं की सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी।